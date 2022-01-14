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"Газпром" подал в суд на польский концерн PGNIG: требует увеличить цену на газ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Российский "Газпром" подал в суд на польский нефтегазовый концерн PGNIG. Компания требует повысить цены на газ для Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу PGNIG.

В PGNIG отметили, что 14 января 2022 года от представителя "Газпрома" и "Газпром экспорт" компания получила иск в Арбитражный суд Стокгольма. Документ содержит требование повышения цены на газ, который поставляется по Ямальскому контракту.

Как пояснили в польской компании, "Газпром" рассчитывает пересмотреть контрактную цену на газ задним числом. Отмечается, что речь идет о заявках, направленных в период с 8 декабря 2017-го по 9 ноября 2020 года.

"Требование об увеличении цены контракта, включенное в тендерное предложение "Газпрома", совершенно необоснованно. Мы готовы доказать это в Арбитражном суде", - прокомментировал иск российской компании президент PGNIG Павел Маевский.

Напомним, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил о вине России в энергетическом кризисе в Европе.

Отметим, ранее президент РФ Владимир Путин назвал условие для дополнительных поставок газа в Европу.

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ГазпромПольшаЦена на газ