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"Газпром" не планирует наращивать поставки газа в ЕС, - Макогон

Автор: Иванна Шовкун

Согласно результатам аукционов по распределению мощностей, "Газпром" не планирует увеличивать поставки газа в Европу в ближайшее время. Завления об увеличении поставок газа в ЕС пока не отражаются в реальных действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергея Макогона в Facebook.

По его словам, увеличения поставок газа в ЕС не стоит ожидать ни в декабре этого года, ни в 1 квартале 2022 года. А максимальный объем планируемого для транзита составляет 109 млн в сутки (40 млрд м3 в год).

"Украина и без запуска "Северного потока-2" готова обеспечить транзит значительных дополнительных объемов газа в ЕС. Напомню, что 2 года назад транзит составлял 277 млн м3 в сутки или в 2,7 раза больше чем сейчас", - отметил Макогон.

Напомним, биржевая цена на газ в Европе снова превысила отметку 1100 долларов за тысячу кубометров.

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