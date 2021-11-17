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"Газпром" не планує нарощувати постачання газу до ЄС, - Макогон

Автор: Іванна Шовкун

Згідно з результатами аукціонів із розподілу потужностей, "Газпром" не планує збільшувати постачання газу до Європи найближчим часом. Заяви про збільшення постачання газу в ЄС поки не відображаються в реальних діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави "Оператора газотранспортної системи України" Сергія Макогона у Facebook.

За його словами, збільшення постачання газу до ЄС не варто очікувати ні в грудні цього року, ні в 1 кварталі 2022 року. А максимальний обсяг запланованого для транзиту становить 109 млн на добу (40 млрд м3 на рік).

"Україна і без запуску "Північного потоку-2" готова забезпечити транзит значних додаткових обсягів газу в ЄС. Нагадаю, що 2 роки тому транзит становив 277 млн м3 на добу або в 2,7 рази більше ніж зараз", - зазначив Макогон.

Нагадаємо, біржова ціна на газ у Європі знову перевищила позначку 1100 доларів за тисячу кубометрів.

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