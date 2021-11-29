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"Газпром" не ожидает снижения цен на газ в Европе в ближайшие месяцы

Автор: Дмитрий Кузнецов

Российская компания "Газпром" считает цены на газ в Европе на уровне 1000 долларов за тысячу кубометров устойчивыми. Газовый монополист также не видит предпосылок для их снижения в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как отметил в комментарии агентству начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников, цены на газ в районе 1000 долларов за тысячу кубических метров остаются устойчивыми.

"Мы не считаем цены на газ в 1000 долларов за тысячу кубических метров устойчивыми. Мы видим, что они уже начали негативно влиять на спрос", - цитирует издание топ-менеджера.

Иванников добавил, что наступивший в Европе и Азии отопительный сезон, а также незаполненные подземные хранилища и котировки фьючерсов на газ не позволяют говорить о снижении цены в ближайшие месяцы.

"Высокие цены привели к некоторому сокращению спроса на газ в Европе в сравнении с третьим кварталом прошлого года", - уточнил представитель "Газпрома".

Представитель российской компании добавил, что прибыль "Газпрома" в 2022 году может превысить показали текущего года. Он также заявил, что экспорт газа останется на уровне 2021-го.

Напомним, ранее в Германии заявили, что российский газопровод "Северный поток-2" может начать работу без сертификации при определенных обстоятельствах.

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ГазпромЕвропаЦена на газ