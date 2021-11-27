"Северный поток-2" может начать работу без сертификации, - Handelsblatt

Российский газопровод "Северный поток-2" при определенных обстоятельствах может начать работу, не дожидаясь завершения процесса сертификации. Немецкое федеральное сетевое агентство (BNA) отмечает, что при запуске без сертификации грозит штраф около 1 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt .

Источники издания отметили, что подобные примеры были в прошлом. Например, трубопроводы NEL и EGL 401 вводились в эксплуатацию до принятия решения о сертификации.

Штраф за ввод в эксплуатацию газопровода в Германии назвали приемлемым, учитывая что стоимость всего проекта "Северный поток-2" составляет около 10 млн евро.

"Учитывая постоянно высокий уровень цен на газ, у оператора может возникнуть соблазн быстро запустить трубопровод, тем более что это сэкономит ''Газпрому'' транзитные сборы за проход газа через Украину", - говорится в материале.