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"Северный поток-2" может начать работу без сертификации, - Handelsblatt

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Суббота 27 ноября 2021 22:44
"Северный поток-2" может начать работу без сертификации, - Handelsblatt Фото: "Северный поток-2" может начать работу без сертификации (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский газопровод "Северный поток-2" при определенных обстоятельствах может начать работу, не дожидаясь завершения процесса сертификации. Немецкое федеральное сетевое агентство (BNA) отмечает, что при запуске без сертификации грозит штраф около 1 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Источники издания отметили, что подобные примеры были в прошлом. Например, трубопроводы NEL и EGL 401 вводились в эксплуатацию до принятия решения о сертификации.

Штраф за ввод в эксплуатацию газопровода в Германии назвали приемлемым, учитывая что стоимость всего проекта "Северный поток-2" составляет около 10 млн евро.

"Учитывая постоянно высокий уровень цен на газ, у оператора может возникнуть соблазн быстро запустить трубопровод, тем более что это сэкономит ''Газпрому'' транзитные сборы за проход газа через Украину", - говорится в материале.

Напомним, Минфин США ввел новые санкции против "Северного потока-2".

Кроме того, в середине ноября Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".

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Северный поток-2
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