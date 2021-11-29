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"Газпром" не очікує зниження цін на газ в Європі в найближчі місяці

Автор: Дмитрий Кузнецов

Російська компанія "Газпром" вважає ціни на газ в Європі на рівні 1000 доларів за тисячу кубометрів стійкими. Газовий монополіст також не бачить передумов для їх зниження в найближчі місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Як зазначив у коментарі агентству топменеджер "Газпрому", ціни на газ в районі 1000 доларів за тисячу кубічних метрів залишаються стійкими. За його словами, в найближчі місяці компанія не очікує їх зниження.

Також він заявив, що високі ціни на газ вже почали чинити негативний вплив на попит.

Представник російської компанії додав, що прибуток "Газпрому" у 2022 році може перевищити показ поточного року. Він також заявив, що експорт газу залишиться на рівні 2021 року.

Нагадаємо, раніше в Німеччині заявили, що російський газопровід "Північний потік-2" може розпочати роботу без сертифікації за певних обставин.

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ГазпромЄвропаЦіна на газ