UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Газпром" отказался назвать сроки начала работы "Северного потка-2"

Автор: Дмитрий Кузнецов

В "Газпроме" отказались назвать сроки запуска "Северного потока-2" и сертификации компании-оператора Nord Stream 2 AG. У российского монополиста отметили, что находятся в тесном контакте с Федеральным сетевым агентством (BNetzA) Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Сроки (запуска "Северного потока-2" - ред.) не готовы пока озвучить", - цитирует агентство представителя "Газпрома" Елену Березину, отвечающую за газопроводы российской компании в Европе.

По ее словам, российский монополист находится в тесном контакте с немецким регулятором BNetzA по вопросу сертификации газопровода.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен допустила возможность запуска "Северного потока-2" в ближайшие полгода.

Отметим, в середине ноября немецкий регулятор BNetzA приостановил сертификацию российского газопровода.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГазпромСеверный поток-2