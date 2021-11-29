"Газпром" отказался назвать сроки начала работы "Северного потка-2"

В "Газпроме" отказались назвать сроки запуска "Северного потока-2" и сертификации компании-оператора Nord Stream 2 AG. У российского монополиста отметили, что находятся в тесном контакте с Федеральным сетевым агентством (BNetzA) Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Сроки (запуска "Северного потока-2" - ред.) не готовы пока озвучить", - цитирует агентство представителя "Газпрома" Елену Березину, отвечающую за газопроводы российской компании в Европе.
По ее словам, российский монополист находится в тесном контакте с немецким регулятором BNetzA по вопросу сертификации газопровода.