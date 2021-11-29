"Газпром" відмовився назвати терміни початку роботи "Північного потку-2"

У "Газпромі" відмовилися назвати терміни запуску "Північного потоку-2" і сертифікації компанії-оператора Nord Stream 2 AG. У російського монополіста відзначили, що знаходяться в тісному контакті з Федеральним мережевим агентством (BNetzA) Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Терміни (запуску" Північного потоку-2" - ред.) не готові поки озвучити", - цитує агентство представника "Газпрому" Олену Березіну, що відповідає за газопроводи російської компанії в Європі.
За її словами, російський монополіст знаходиться в тісному контакті з німецьким регулятором BNetzA з питання сертифікації газопроводу.
Нагадаємо, раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен допустила можливість запуску "Північного потоку-2" в найближчі пів року.
Відзначимо, в середині листопада німецький регулятор BNetzA призупинив сертифікацію російського газопроводу.