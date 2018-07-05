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"Газпром" спростував заяву про поновлення арешту активів

НовиниЕнергетика    05.07.2018 - 14:38
Фото: лого "Газпрому" (gazprom.ru)
Фото: лого "Газпрому" (gazprom.ru)

У "Газпромі" заявили, що виключення акцій зупинено на термін розгляду заяви "Нафтогазу"

Суд швейцарського кантону Цуг в кінці червня припинив виключення акцій "Північного потоку" і "Північного потоку-2" зі списку активів, на які накладається арешт у спорі російського "Газпрому" з "Нафтогазом". Про це заявили в прес-службі російської енергетичної корпорації, передають російські ЗМІ.

"Виключення акцій зупинено на термін розгляду заяви "Нафтогазу України" про оскарження дій судових приставів", - йдеться в повідомленні "Газпрому".

Нагадаємо, 4 липня прес-служба "Нафтогазу" повідомила, що Вищий суд швейцарського кантону Цуг відновив арешт акцій "Північного потоку" і "Північного потоку-2".

Акції були звільнені з-під арешту лише на підставі тверджень Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG про те, що акції знаходяться поза межами кантону Цуг та відповідно поза юрисдикцією органу зі стягнення боргів, а тому мають бути виключені з переліку арештованих активів.

Вищий суд швейцарського кантону Цуг відновив арешт активів "Газпрому" Україна вже стягнула з "Газпрому" 100 млн гривень, - Петренко
Теги публікації: Газпром, Северный поток, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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