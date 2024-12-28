"Газпром" оголосив про припинення поставок газу в Молдову з 1 січня

Російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про припинення поставок газу до Молдови. Поставки припиняться вранці 1 січня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Газпрому".
Як ідеться в повідомленні "Газпрому", причина - нібито відмова Молдови врегулювати заборгованість за поставки газу. Сьогодні компанія надіслала "Молдовагазу" повідомлення про те, що невиконання платіжних зобов'язань за чинним контрактом є "істотним порушенням його умов".
"У зв'язку з цим ПАТ "Газпром" із 08:00 МСК 1 січня 2025 року запроваджує обмеження поставок природного газу в Республіку Молдова до 0 куб. м на добу. Обмеження діятиме доти, доки ПАТ "Газпром" письмово не повідомить АТ "Молдовагаз" про інше", - ідеться в повідомленні.
Примітно, що в повідомленні "Газпрому" немає згадки про те, що в цей самий час - 07:00 за Києвом - Україна припиняє транзит російського газу своєю територією.
Зазначимо, Молдова вже два роки не купує газ у російського "Газпрому", але її енергетична залежність від Москви залишається досить великою.
Офіційний Кишинів закуповує газ у Європі - близько 1 млрд кубометрів на рік. Цей газ може бути російського походження, але для нього головне, що він не пов'язаний контрактами з "Газпромом".
Російський газ в обсязі до 2 млрд кубометрів транзитом через Україну отримує тільки непідконтрольне лівобережне Придністров'я. Але цей використовують, зокрема, для Молдавської ГРЕС, яка на 90% забезпечує електроенергією іншу частину Молдови. Водночас Кишинів не визнає борги за газ, який поставляється в Придністров'я.
Докладніше читайте в матеріалі "Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України".
Нагадаємо, як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, з 1 січня українська ГТС не прокачуватиме "жодної молекули російського газу".
Відмова України від прямих контрактів із Росією на транзит газу не подобається таким кремлівським "сателітам", як словацький прем'єр Роберт Фіцо. Він уже пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну через свою енергосистему.
Джерела РБК-Україна в галузі переконують, що це не вплине на енергетичну безпеку країни. А ті обсяги, які проходили через Словаччину, на себе можуть взяти інші сусіди України.
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