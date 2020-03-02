"Газпром" в феврале нарастил транзит газа через Украину

Российская компания "Газпром" в феврале использовал три четверти оплаченных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона

По его словам, транзит газа через Украину в страны ЕС и Молдову в феврале составил 3,926 млрд кубометров.

"Это составляет 76% от забронированных мощностей в рамках нового контракта с "Газпромом". Предоплата за февраль была получена в полном объеме еще в январе. Предоплата за март тоже уже находится на счетах "Оператора ГТС Украины", - добавил Макогон.

Отметим, в январе "Газпром" прокачал чуть более 2,5 млрд кубометров газа.

Напомним, ранее министр энергетики России Александр Новак допустил продление контракта на транзит газа по территории Украины после 2024 года.

"Если это сотрудничество (по действующему пятилетнему транзитному контракту, - ред.) окажется успешным, возможно, мы продолжим его и после 2024 года", - отметил он.

При этом в "Нафтогазе" изучают возможности подачи исков против "Газпрома" в Европейскую комиссию, арбитраж в Цюрихе и арбитраж в Стокгольме.