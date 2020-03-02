"Газпром" в лютому збільшив транзит газу через Україну

Російська компанія "Газпром" у лютому використала три чверті сплачених потужностей газотранспортної системи (ГТС) України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора "Оператора ГТС України" Сергія Макогона.

За його словами, транзит газу через Україну до країн ЄС і Молдови в лютому склав 3,926 млрд кубометрів.

"Це становить 76% від заброньованих потужностей в рамках нового контракту з "Газпромом". Передоплата за лютий була отримана в повному обсязі ще в січні. Передоплата за березень теж вже знаходиться на рахунках "Оператора ГТС України", - додав Макогон.

Відзначимо, в січні "Газпром" прокачав трохи більше 2,5 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак допустив продовження контракту на транзит газу по території України після 2024 року.

"Якщо це співробітництво (за чинним п'ятирічним транзитним контрактом, - ред.) виявиться успішним, можливо, ми продовжимо його і після 2024 року", - зазначив він.

При цьому в "Нафтогазі" вивчають можливості подачі позовів проти "Газпрому" в Європейську комісію, арбітраж в Цюріху і арбітраж в Стокгольмі.