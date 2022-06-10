"Газпром" и другие крупные российские компании могут обойти санкции через Турцию, - СМИ

Российская энергетическая компания "Газпром" и десятки других крупных бизнесов из РФ в ближайшие месяцы могут переехать в Турцию. Таким образом, они планируют обойти санкции, введенные против них США и ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberturk.
За последние 48 дней Турция и Россия вели активные переговоры по поводу переноса штаб-квартир подсанкционных компаний РФ из стран ЕС в Стамбул. Предполагается, что в Турцию переедет 43 российских компании и олигарха, включая «Газпром». Процесс переезда начнется уже в следующем месяце.
Ранее сообщалось, что некоторые российские авиакомпании рассматривают возможность перенести бизнес в Турцию. Цель - обойти санкции, которые не позволяют им обслуживать самолеты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.