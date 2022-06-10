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"Газпром" та інші великі російські компанії можуть обійти санкції через Туреччину, - ЗМІ

Найбільші російські компанії перенесуть Офіси до Туреччини (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Російська енергетична компанія "Газпром" і десятки інших великих бізнесів з РФ в найближчі місяці можуть переїхати до Туреччини. Таким чином, вони планують обійти санкції, введені проти них США і ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberturk.

За останні 48 днів Туреччина і Росія вели активні переговори з приводу перенесення штаб-квартир підсанкційних компаній РФ з країн ЄС до Стамбула. Передбачається, що в Туреччину переїде 43 російських компанії і олігарха, включаючи «Газпром». Процес переїзду почнеться вже в наступному місяці.

Раніше повідомлялося, що деякі російські авіакомпанії розглядають можливість перенести бізнес до Туреччини. Мета - обійти санкції, які не дозволяють їм обслуговувати літаки.

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