"Газпром" не допускает украинских специалистов к проверке ГВС на границе с РФ, - Коболев

Специалисты "Укртрансгаза" до сих пор не получили от российской компании разрешения на проверку работы пограничной газоизмерительные станции Суджи, которая расположена на границе между Сумской и Курской областями. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, Украина уже проверила все пограничные газоизмерительные станции, кроме Суджи.

"Сначала Газпром предложил нам провести проверку с 11 по 15 ноября, но потом вдруг передумал и пообещал предложить новые даты. Очень подозрительно выглядит неготовность "Газпрома" допустить специалистов "Укртрансгаза" к проверке пограничной ГВС. Особенно, учитывая, что через нее проходит львиная часть транзита российского газа в Европу", - отметил Коболев.

До сих пор, как отметил он, и украинцы, и россияне ежегодно допускали представителей друг друга к проверам работы газоизмерительных станций.

"Мы уже привыкли к не всегда последовательном поведении российских контрагентов. Но отсутствие взаимно согласованных объемов транзитного газа, который зашел в Украину, может привести к возобновлению старых песен о кражах газа. Если проверка на Суджи так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акций с российской стороны", - отметил Коболев.

Также он уточнил, что через украинскую Газотранспортную систем идет более 70% российского транзита по украинской территории.

Напомним, "Укртрансгаз" завершил модернизацию газоизмерительной станции "Гребеники". Теперь станция готова осуществлять реверсную транспортировку газа в случае прекращения транзита голубого топлива из РФ.