"Газпром" не допускає українських фахівців до перевірки ГВС на кордоні з РФ, - Коболєв

Фахівці "Укртрансгазу" досі не отримали від російської компанії "Газпром" дозволу на перевірку роботи прикордонної газовимірювальні станції Суджі, яка розташована на кордоні між Сумською та Курською областями. Як передає РБК-Україна, про це повідомив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

За його словами, Україна вже перевірила усі прикордонні газовимірювальні станції, окрім Суджі.

"Спочатку Газпром запропонував нам провести перевірку з 11 по 15 листопада, але потім раптом передумав і пообіцяв запропонувати нові дати. Дуже підозріло виглядає неготовність "Газпрому" допустити фахівців "Укртрансгазу" до перевірки прикордонної ГВС. Особливо, враховуючи, що через неї проходить левова частина транзиту російського газу до Європи", - зазначив Коболєв.

Досі, як зазначив він, і українці, і росіяни щорічно допускали представників один одного до перевірки роботи газовимірювальних станцій.

"Ми вже звикли до не завжди послідовної поведінки російських контрагентів. Але відсутність взаємно узгоджених обсягів транзитного газу, який зайшов в Україну, може призвести до поновлення старих пісень про крадіжки газу. Якщо перевірка на Суджі так і не буде проведена, це стане сигналом і для європейських споживачів щодо можливих креативних акцій з російського боку", - зауважив Коболєв.

Також він уточнив, що через українську Газотранспортну систем йде більше 70% російського транзиту українською територією.

Нагадаємо, "Укртрансгаз" завершив модернізацію газовимірювальної станції "Гребеники". Відтепер станція готова здійснювати реверсне транспортування газу у випадку припинення транзиту блакитного палива з РФ.