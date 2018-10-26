"Газпром" должен Украине примерно 2,7 млрд долларов, - Коболев

Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Коболев сомневается, что "Газпром" сможет надолго затянуть выплаты

Российская газовая компания "Газпром" должна Украине примерно 2,7 млрд долларов. Об этом в интервью lb.ua заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает РБК-Украина.

По его словам, на сегодня долги "Газпрома" составляют примерно 2,7 млрд долларов. В эту сумму входят уже более 100 млн долларов процентов. При этом Коболев сомневается, что российской стороне удастся надолго затянуть выплату средств.

"Пока мы наложили арест на активы "Газпрома", обездвижили. Например, долю "Газпрома" в "Голубом потоке", а она стоит очень дорого. Оценивать долю "Газпрома" во втором "Голубом потоке" я вообще не берусь", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" взыскал с "Газпрома" 18 млн долларов.

Отметим, накануне "Газпром" инициировал арбитраж против Украины по штрафу на 6 млрд долларов. Речь идет о штрафе, который на российскую компанию наложил Антимонопольный комитет Украины. В "Газпроме" заявляют, что штраф нарушает права, которые гарантированы межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.