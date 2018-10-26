"Газпром" заборгував Україні приблизно 2,7 млрд доларів, - Коболєв

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Коболєв сумнівається, що "Газпром" зможе надовго затягнути виплати

Російська газова компанія "Газпром" заборгувала Україні приблизно 2,7 млрд доларів. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні борги "Газпрому" складають приблизно 2,7 млрд доларів. До цієї суми входять вже більше 100 млн доларів відсотків. При цьому Коболєв сумнівається, що російській стороні вдасться надовго затягнути виплату коштів.

"Поки ми наклали арешт на активи "Газпрому". Наприклад, частку "Газпрому" в "Блакитному потоці", а вона коштує дуже дорого. Оцінювати частку "Газпрому", у другому "Блакитному потоці" я взагалі не беруся", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" стягнув з "Газпрому" 18 млн доларів.

Відзначимо, напередодні "Газпром" ініціював арбітраж проти України щодо штрафу на 6 млрд доларів. Мова йде про штраф, який на російську компанію наклав Антимонопольний комітет України. У "Газпромі" заявляють, що штраф порушує права, які гарантовані міжурядовою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій.