"Газпром" домігся зростання цін на газ в Європі заявами про припинення поставок до Польщі і Болгарії

Біржова ціна на газ в Європі 27 квітня різко зросла після того, як російський "Газпром" вирішив припинити поставки в Польщу і Болгарію. Вартість травневого ф'ючерсу на TTF зросла на 22% до 1330 доларів 1 тис.кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE .

"Газпром" заявив, що повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) і PGNiG (Польща). Російський монополіст обґрунтував це тим, що вирішив і вимагати від них оплати газу в рублях. Польща і Болгарія відмовилися порушувати умови контрактів.

Раніше Болгарська газорозподільна компанія Bulgargaz отримала повідомлення від російського "Газпрому" про припинення поставок газу з 27 квітня.

Водночас дані свідчать російський газ як і раніше надходить до Польщі.