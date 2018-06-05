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"Газпром" и Австрия продлили контракт на поставку газа

НовостиЭнергетика    05.06.2018 - 19:43
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)

Контракт продлен до 2040 года

Российский "Газпром" и австрийская OMV подписали соглашение о поставках газа до 2040 года. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации издания, предыдущий контракт Газпрома с OMV действовал до 2028 года.

Напомним, 19 мая сообщалось, что решения по поводу выдачи недостающих разрешений на строительство российского газопровода "Северный поток-2" будут приняты до конца лета.

По словам гендиректора австрийского нефтегазового концерна OMV Райнера Зеле, власти Швеции и Дании, от которых ожидаются разрешения на постройку - примут решение в ближайшие месяцы.

Кроме того, в конце мая сообщалось, что Европейская комиссия приняла решение и ряд обязательств, которыми отменяется монополия российского" Газпрома" на газовом рынке Европы.

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Теги публикации: Газпром, Австрия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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