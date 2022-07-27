Газовий шантаж: РФ знижує постачання "Північним потоком" до 20%
Російський "Газпром" с 27 липня скоротить постачання газу "Північним потоком" до рівня не вище 20% від його пропускної здатності - не більше 33 млн кубометрів щодоби при плановому обсязі в 167 млн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новости".
Повідомляється, що компанія зупиняє ще один турбінний агрегат, який перекачує паливо.
На цьому тлі газ в Європі виріс в ціні більше ніж на 12%, перевищивши позначку в 1890 доларів за тисячу куб. м.
Як повідомлялося, країни-члени ЄС досягли політичної угоди про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими. Тепер держави самі зможуть вибирати заходи, за допомогою яких будуть відбуватися скорочення.
Німеччина вже послала російському президенту Путіну чіткий сигнал у відповідь на газовий шантаж, а Європейський союз заявив, він представить надзвичайні плани щодо обмеження споживання газу.
При цьому в Україні вже різко висловилися щодо газового шантажу Путіна проти Європи. У МЗС закликали дати Росії удар у відповідь і позбутися будь-якої залежності від неї.
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