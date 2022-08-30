Газовый шантаж РФ может поставить под угрозу рост французской экономики, - Reuters

Французская экономика находится на пути к достижению темпов роста 2,5% в этом году, но резкое сокращение поставок газа РФ в страну может поставить под угрозу этот прогноз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы должны предусматривать возможность полного прекращения экспорта российского газа во Францию в сочетании с суровой зимой ", - заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
По его словам, Франция занимается изучением вариантов улучшения энергетических взаимосвязей с Испанией.
Напомним, что российская компания "Газпром" остановит экспорт газа по трубопроводу "Северный поток" 31 августа.
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