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Газовий шантаж РФ може поставити під загрозу зростання французької економіки, - Reuters

Фото: Газовий шантаж РФ може поставити під загрозу зростання французької економіки (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Французька економіка перебуває на шляху до досягнення темпів зростання 2,5% цього року, але різке скорочення постачання газу РФ до країни може поставити під загрозу цей прогноз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми повинні передбачати можливість повного припинення експорту російського газу до Франції у поєднанні з суворою зимою ", - заявив міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер.

За його словами, Франція займається вивченням варіантів покращення енергетичних взаємозв'язків з Іспанією.

Нагадаємо, що російська компанія "Газпром" зупинить експорт газу трубопроводом "Північний потік" 31 серпня.

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