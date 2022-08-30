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Газовый шантаж РФ может поставить под угрозу рост французской экономики, - Reuters

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Вторник 30 августа 2022 19:36
Газовый шантаж РФ может поставить под угрозу рост французской экономики, - Reuters Фото: Газовый шантаж РФ может поставить под угрозу рост французской экономики (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Французская экономика находится на пути к достижению темпов роста 2,5% в этом году, но резкое сокращение поставок газа РФ в страну может поставить под угрозу этот прогноз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы должны предусматривать возможность полного прекращения экспорта российского газа во Францию в сочетании с суровой зимой ", - заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

По его словам, Франция занимается изучением вариантов улучшения энергетических взаимосвязей с Испанией.

Напомним, что российская компания "Газпром" остановит экспорт газа по трубопроводу "Северный поток" 31 августа.

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