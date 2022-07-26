UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Газовый шантаж. Ермак назвал цель России и призвал "сломать зубы" Кремлю

Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия стремится сократить поставки газа в ЕС, чтобы вызвать рост цен и экономический кризис. По ее замыслу, это должно разбили западную антироссийскую коалицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Он отметил, что тактика газового шантажа - это попытка разбалансировать антироссийскую коалицию.

"Цель россиян - сократить поставки в ЕС по "Северному потоку" по вымышленным причинам, повлечь рост цен и стараться создать экономический кризис. А затем попытаться "продавить" запуск "Северного потока-2" и расколоть западную антироссийскую коалицию газом. Но эта попытка уже проваливается", - написал Ермак.

Он отметил, что тактика Европы состоит в принятие решения о снижении потребления газа на 15% этой зимой и диверсифицировании поставок.

"Мы не будем разделены из-за дефицита газа, наоборот мы стоим вместе, и это важнейший сигнал российскому президенту", - сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Ермак добавил, что западный мир должен быть устойчивым.

"Должны "сломать зубы" россиянам ужесточением санкций, газовым эмбарго и изоляцией", - резюмировал руководитель ОП.

Напомним, "Газпром" вдвое сократит поставки газа в Европу "Северным потоком". Причиной этому РФ называет остановку еще одной турбины.

Как сообщалось, страны-члены ЕС достигли политического соглашения о добровольном сокращение спроса на природный газ на 15% этой зимой. Теперь государства сами смогут выбирать меры, с помощью которых будут происходить сокращения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСеверный потокАндрей Ермак