Газовий шантаж. Єрмак назвав мету Росії та закликав "зламати зуби" Кремлю

Він зазначив, що тактика газового шантажу - це спроба розбалансувати антиросійську коаліцію.

"Мета росіян - скоротити поставки до ЄС "Північним потоком" з вигаданих причин, спричинити зростання цін і намагатися створити економічну кризу. А потім спробувати "продавити" запуск "Північного потоку-2" і розколоти західну антиросійську коаліцію газом. Але ця спроба вже провалюється", - написав Єрмак.

Він зазначив, що тактика Європи полягає в ухваленні рішення про зниження споживання газу на 15% цієї зими та диверсифікуванні поставки.

"Ми не будемо розділені через дефіцит газу, натомість ми стоїмо разом, і це найважливіший сигнал російському президенту", - сказала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Єрмак додав, що західний світ повинен бути стійким.

"Маємо "зламати зуби" росіянам посиленням санкцій, газовим ембарго та ізоляцією", - резюмував керівник ОП.