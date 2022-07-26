Газовый кризис в Европе вызвал снижение курса евро к мировым валютам

Перспектива очередного сокращения поставок российского газа привела к снижению курса евро во вторник, 26 июля. Рост доллара сдерживается растущей неопределенностью в отношении ужесточения политики ФРС США после ожидаемого на этой неделе повышения процентной ставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Евро упал на 0,7% до 1,0142 доллара, а по отношению к фунту стерлингов он потерял 0,3% до 84,6 пенса. Он также потерял 0,8% по отношению к швейцарскому франку, упав до нового семилетнего минимума около 0,977 франка.

Евро остается выше паритета по отношению к доллару, достигнутого ранее в этом месяце, но стратег ING Bank Франческо Песоле предупредил, что трейдеры могут начать пересматривать ожидания повышения процентной ставки от Европейского центрального банка.

"История с российским газом - это риск черного лебедя, постоянная угроза. Даже если подача газа не будет полностью перекрыта и дело не дойдет до нормирования, большой ущерб европейской экономике уже нанесен", - сказал он.

Аналитики Citi согласились с этим, отметив, что мрачный деловой обзор IFO из Германии, проведенный в понедельник, "скорее всего, был вызван простой неуверенностью в будущем поставок российского газа". Они добавили, что последнее сокращение предложения "по крайней мере сохранит эту неопределенность на высоком уровне".

Доллар, тем временем, вырос, поднявшись на 0,6% до 107,08, четырехдневного максимума по отношению к корзине валют, хотя он остается более чем на 2% ниже 20-летнего максимума 109,29, достигнутого менее двух недель назад.

Федеральная резервная система США начнет двухдневное заседание позже в тот же день и почти наверняка повысит ставку на 75 базисных пунктов. Но трейдеры оценивают, может ли более слабый рост сигнализировать о более медленном темпе повышения ставок в будущем.