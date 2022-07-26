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Газова криза в Європі викликала зниження курсу євро до світових валют

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Брюссель, Вівторок 26 липня 2022 15:02
Газова криза в Європі викликала зниження курсу євро до світових валют Фото: курс євро знижується через газову кризу в Європі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Перспектива чергового скорочення поставок російського газу призвела до зниження курсу євро у вівторок, 26 липня. Зростання долара стримується зростаючою невизначеністю щодо посилення політики ФРС США після очікуваного на цьому тижні підвищення процентної ставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Євро впав на 0,7% до 1,0142 долара, а по відношенню до фунта стерлінгів він втратив 0,3% до 84,6 пенса. Він також втратив 0,8% по відношенню до швейцарського франка, впавши до нового семирічного мінімуму близько 0,977 франка.

Євро залишається вище паритету по відношенню до долара, досягнутого раніше в цьому місяці, але стратег ING Bank Франческо Песоле попередив, що трейдери можуть почати переглядати очікування підвищення процентної ставки від Європейського центрального банку.

"Історія з російським газом - це ризик Чорного лебедя, постійна загроза. Навіть якщо подача газу не буде повністю перекрита і справа не дійде до нормування, великої шкоди європейській економіці вже завдано", - сказав він.

Аналітики Citi погодилися з цим, зазначивши, що похмурий діловий огляд IFO з Німеччини, проведений в понеділок, "швидше за все, був викликаний простою невпевненістю в майбутньому поставок російського газу". Вони додали, що останнє скорочення пропозиції "принаймні збереже цю невизначеність на високому рівні".

Долар, тим часом, виріс, піднявшись на 0,6% до 107,08, чотириденного максимуму по відношенню до кошика валют, хоча він залишається більш ніж на 2% нижче 20-річного максимуму 109,29, досягнутого менше двох тижнів тому.

Федеральна резервна система США розпочне дводенне засідання пізніше того ж дня і майже напевно підвищить ставку на 75 базисних пунктів. Але трейдери оцінюють, чи може більш слабке зростання сигналізувати про більш повільному темпі підвищення ставок в майбутньому.

У понеділок Росія заявила, що з середи скоротить поставки газу до Німеччини по газопроводу "Північний потік-1" до 33 млн кубометрів на добу. Це половина поточного потоку, який вже становить лише 40% від нормальної потужності

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