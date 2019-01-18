Газовые соглашения 2009 года привели к войне на востоке и аннексии Крыма, - Коболев

Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

По его словам, газовое соглашение 2009 года экономически ослабило Украину

Заключение невыгодного для Украины газового контракта 2009 года стало одной из причин захвата РФ Крыма и Донбасса. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время эфира телеканала "Прямой".

По его словам, газовое соглашение 2009 года экономически ослабило Украину.

"В результате я думаю, это моя персональная оценка, это также привело к военным событиям как в Крыму, так и на востоке Украины. Потому что с точки зрения России, они понимают, что Украина настолько ослабла из-за этой сделкы. Мы потеряли столько ресурсов, что мы банально стали очевидной и легкой добычей. Украина в 5 раз больше платила за импорт газа, чем получала за транзит. С точки зрения баланса отношений, баланс было полностью уничтожен", - отметил Коболев.

Он также заявил, что это было одним из тех факторов, который убедил Путина, что Украина это слабая жертва.

"А у Путина простая логика: он выбирает того, кто я самый слабый и простой для захвата. Я думаю, что это стало одной из причин", - сказал Коболев.

Ранее РБК-Украина писало, что Коболев не исключил возможность того, что с 2020 года российский "Газпром" без нового контракта может приостановить транзит газа через Украину.

Как писало РБК-Украина, 21 января в Брюсселе (Бельгия) должны состояться трехсторонние газовые переговоры при участии Украины, Европейской комиссии и России.