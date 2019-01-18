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Газові угоди 2009 року призвели до війни на сході та анексії Криму, - Коболєв

Новини » Енергетика    18.01.2019 - 21:06
Газові угоди 2009 року призвели до війни на сході та анексії Криму, - Коболєв
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

За його словами, газова угода 2009 року економічно ослабила Україну

Заключення невигідного для України газового контракту 2009 року стало однією з причин захоплення РФ Криму та Донбасу. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час ефіру телеканалу "Прямий".

За його словами, газова угода 2009 року економічно ослабила Україну.

"В результаті я думаю, це моя персональна оцінка, це також призвело до військових подій як в Криму, так і на сході України. Тому що з точки зору Росії, вони розуміють, що Україна настільки ослабла через цю угоду. Ми втратили стільки ресурсів, що ми банально стали очевидною і легкою здобиччю. Україна в 5 разів більше платила за імпорт газу, ніж отримувала за транзит. З точки зору балансу відносин, баланс було повністю знищено", - зазначив Коболєв.

Він також заявив, що це було одним з тих факторів, який переконав Путіна, що Україна це слабка жертва.

"А в Путіна проста логіка: він обирає того, хто я найслабший і найпростіший для захоплення. Я думаю, що це стало однією з причин", - сказав Коболєв. 

Раніше РБК-Україна писало, що Коболєв не виключив можливість того, що з 2020 року російський "Газпром" без нового контракту може призупинити транзит газу через Україну. 

Як писало РБК-Україна, 21 січня у Брюсселі (Бельгія) мають відбутися тристоронні газові переговори за участю України, Європейської комісії та Росії.

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