Газовые компании вышли на митинг с требованием повысить зарплаты

2 июля около тысячи работников газораспределительных компаний из разных областей Украины во главе с Профсоюзами прибыли под здание НКРЭКУ на Всеукраинскую забастовку. Они требовали установить зарплаты в газораспределении на уровне средней по промышленности в Украине и принять экономически обоснованный тариф для операторов ГРМ. Об этом сообщает Профсоюз работников газового хозяйства Украины.

"Причиной Всеукраинской забастовки стало очередное, не выполненное, обещание председателя НКРЭКУ о пересмотре тарифа на распределение газа. Накануне, во время встречи с Профсоюзами газовиков она пообещала, что процедура пересмотра тарифа будет начата до конца июня. Однако вопрос Регулятором так и не был внесен в повестку дня. Из-за этого около тысячу работников газораспределительных компаний из разных регионов прибыли под НКРЭКУ на Всеукраинскую забастовку, чтобы отстоять свое право на достойную зарплату", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после несколькочасовых консультаций представители НКРЭКУ согласились на встречу с инициативной группой забастовщиков от газораспределительных компаний. Сторону регулятора представили два члена комиссии Елена Антонова и Дмитрий Коваленко, а также директор департамента природного газа НКРЭКУ Татьяна Рябуха. По словам последней, на этот раз пересмотр тарифов на распределение газа затормозило решение суда, который восстановил действие методики по внедрению тарифа на распределение на основании присоединенной мощности. Поэтому сегодня комиссия решает, по которой из методик устанавливать тариф - на основании временной методики или выполнять решение суда и принимать тарифы по мощности.

"Дело в том, что решение только поступило и комиссия, в общем, не приняла решение, что делать дальше", - прокомментировала ситуацию присутствовавший на встрече юрист НКРЭКУ.

Также сообщается, что из-за проволочек Регулятора с пересмотром тарифов для операторов ГРМ "газораспределительная отрасль доведена до предела коллапса". "Средства, заложенные в тарифах операторов ГРМ, покрывают менее 50% от необходимых затрат. Дефицит в финансировании возник по всем составляющим тарифа - от оплаты труда, закупки газа для ВТВ к выполнению утвержденных Регулятором инвестиционных программ", - говорится в сообщении.

"Политика регулятора привела к тому, что с 2015 зарплата работников газораспределительных компаний остается замороженной. Она вдвое ниже, чем в других секторах энергетики. Например, средняя зарплата работников газораспределительных компаний достигает примерно 5 тыс. гривен, в то время как средняя по промышленности Украины уже достигла более 10 тыс. гривен. Поэтому, газораспределительная отрасль переживает катастрофический отток кадров. Начиная с 2014 года, компании уже потеряли треть из 80 000 квалифицированных работников", - говорится в сообщении.