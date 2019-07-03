Газові компанії вийшли на мітинг з вимогою підвищити зарплати

2 липня близько тисячі працівників газорозподільних компаній з різних областей України на чолі з Профспілками прибули під будівлю НКРЕКП на Всеукраїнський страйк. Вони вимагали встановити зарплати в газорозподілі на рівні середньої по промисловості в Україні і прийняти економічно обґрунтований тариф для операторів ГРМ. Про це повідомляє Профспілка працівників газового господарства України.

"Причиною Всеукраїнського страйку стало чергова, не виконана, обіцянка голови НКРЕКП про перегляд тарифу на розподіл газу. Напередодні, під час зустрічі з Профспілками газовиків вона пообіцяла, що процедура перегляду тарифу буде розпочата до кінця червня. Однак питання Регулятором так і не було внесене в порядок денний. Через це близько тисячі працівників газорозподільних компаній з різних регіонів прибутку під НКРЕКП на Всеукраїнський страйк, щоб відстояти своє право на гідну зарплату", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після кількагодинних консультацій представники НКРЕКП погодилися на зустріч з ініціативною групою страйкарів від газорозподільних компаній. Сторону регулятора представили два члена комісії Олена Антонова і Дмитро Коваленко, а також директор департаменту природного газу НКРЕКП Тетяна Рябуха. За словами останньої, на цей раз перегляд тарифів на розподіл газу загальмувало рішення суду, який відновив дію методики щодо впровадження тарифу на розподіл на підставі приєднаної потужності. Тому сьогодні комісія вирішує, за якою з методик встановлювати тариф - на підставі тимчасової методики або виконувати рішення суду і приймати тарифи по потужності.

"Справа в тому, що рішення тільки надійшло і комісія не прийняла рішення, що робити далі", - прокоментувала ситуацію присутній на зустрічі юрист НКРЕКП.

Також повідомляється, що через зволікання Регулятора з переглядом тарифів для операторів ГРМ "газорозподільна галузь доведена до межі колапсу". "Кошти, закладені в тарифах операторів ГРМ, покривають менше 50% від необхідних витрат. Дефіцит у фінансуванні виник за всіма складовими тарифу - від оплати праці закупівлі газу для ВТВ до виконання затверджених Регулятором інвестиційних програм", - йдеться в повідомленні.

"Політика регулятора призвела до того, що з 2015 зарплата працівників газорозподільних компаній залишається замороженою. Вона вдвічі нижча, ніж в інших секторах енергетики. Наприклад, середня зарплата працівників газорозподільних компаній досягає приблизно 5 тис. гривень, в той час як середня по промисловості України вже досягла понад 10 тис. гривень. Тому, газорозподільна галузь переживає катастрофічний відтік кадрів. Починаючи з 2014 року, компанії вже втратили третину з 80 000 кваліфікованих працівників", - йдеться в повідомленні.