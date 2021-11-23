Газовой сделкой власти с Коломойским занялось НАБУ, - нардеп

Офис генерального прокурора по требованию народного депутата Валентина Наливайченко ("Батькивщина") открыл уголовное производство по факту возможных договоренностей высших должностных лиц государства с олигархом Игорем Коломойским о передаче ему государственного природного газа из подземных хранилищ стоимостью более 100 млрд грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа.

"Генпрокуратура возбудила уголовное производство по моему обращению. Напомню, недавно обратился к руководителям правоохранительных органов с требованием вмешаться в ситуацию с попыткой государственных чиновников и структур олигарха Коломойского присвоить природный газ в подземных газовых хранилищах Украины", - сообщил нардеп. Согласно выписке из ЕРДР, досудебное расследование начато 19 ноября. Выписка из ЕРДР подписана прокурором второго отдела управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Специализированной антикоррупционной прокуратуры Юрием Олефиром. Соответственно, досудебное расследование осуществляет Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).