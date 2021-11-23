Газовою оборудкою влади з Коломойським зайнялось НАБУ, - нардеп

Офіс генерального прокурора за вимогою народного депутата Валентина Наливайченка ("Батьківщина") відкрив кримінальне провадження за фактом можливих домовленостей вищих посадових осіб держави з олігархом Ігорем Коломойським щодо передачі йому державного природного газу з підземних сховищ вартістю понад 100 млрд грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа.

"Генпрокуратура порушила кримінальне провадження за моїм зверненням. Нагадаю, нещодавно звернувся до керівників правоохоронних органів з вимогою втрутитися у ситуацію зі спробою державних чиновників і структур олігарха Коломойського привласнити природний газ в підземних газових сховищах України", - повідомив нардеп. Згідно з витягу з ЄРДР, досудове розслідування розпочато 19 листопада. Витяг з ЄРДР підписаний прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Юрієм Олефіром. Відповідно досудове розслідування здійснює Національна антикорупційне бюро (НАБУ).