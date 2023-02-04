Газовый баллончик взорвался в многоэтажке: спасатели назвали ошибки украинцев

Фото: спасатели рассказали, от чего взрывается газовый баллончик в жилом помещении (иллюстрация/t me ГСЧС Украины)

Из-за постоянных отключений света, обусловленных обстрелами России, украинцы чаще стали использовать газовые баллончики, а те - чаще стали взрываться в многоэтажках. Спасатели рассказали, почему это происходит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Количество таких случаев растет с каждым днем. Это происходит из-за неправильного использования туристических горелок и газовых баллончиков к ним", - говорится в сообщении. По словам спасателей, газовая туристическая горелка должна использоваться только на открытом воздухе. "Не рекомендуем пользоваться ею дома!" – предупреждают в спасательной службе. Главные ошибки: хранение баллона на балконе: от резкого перепада температур он может взорваться;

нарушение герметичности баллона или его неправильное присоединение к горелке;

использование возле легковоспламеняющихся предметов;

длительное использование горелки и слишком большая посуда. Оптимальный размер посуды для горелки - на одну порцию;

несертифицированные горелки и баллоны плохого качества.