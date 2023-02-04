Газовый баллончик взорвался в многоэтажке: спасатели назвали ошибки украинцев
Из-за постоянных отключений света, обусловленных обстрелами России, украинцы чаще стали использовать газовые баллончики, а те - чаще стали взрываться в многоэтажках. Спасатели рассказали, почему это происходит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Количество таких случаев растет с каждым днем. Это происходит из-за неправильного использования туристических горелок и газовых баллончиков к ним", - говорится в сообщении.
По словам спасателей, газовая туристическая горелка должна использоваться только на открытом воздухе.
"Не рекомендуем пользоваться ею дома!" – предупреждают в спасательной службе.
Главные ошибки:
- хранение баллона на балконе: от резкого перепада температур он может взорваться;
- нарушение герметичности баллона или его неправильное присоединение к горелке;
- использование возле легковоспламеняющихся предметов;
- длительное использование горелки и слишком большая посуда. Оптимальный размер посуды для горелки - на одну порцию;
- несертифицированные горелки и баллоны плохого качества.
Как сообщалось, в Киеве 27 декабря взорвался газовый баллончик. В результате взрыва ранения получила 17-летняя девушка.
Кроме того, в квартире многоэтажки, расположенной под Одессой, произошел взрыв туристического газового баллончика. В результате произошло частичное разрушение фасадной стены.
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