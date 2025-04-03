UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Не газовий балон. Поліція назвала причину вибуху на ринку "Юність" в Києві

Фото: поліція назвала причину вибуху на ринку "Юність" (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні вдень на ринку "Юність" у Деснянському районі Києва стався вибух. Як виявилося, причиною став підрив гранати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Зауважимо, що раніше в КМДА уточнили, що за попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. Однак правоохоронці на місці вибуху виявили залишки боєприпасу.

Фото: поліція назвала причину вибуху на ринку "Юність" (facebook.com/UA.KyivPolice)

"Встановлено, що вибух у магазині стався внаслідок підриву гранати. У приміщенні вибухотехніки Главку виявили залишки боєприпасу", - повідомили правоохоронці.

За вказаним фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали 2 кримінальні провадження:

  • за ч. 1 ст. 115 ККУ - умисне вбивство,
  • за ч. 1 ст. 263 ККУ - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Вибухи в Києві

Зауважимо, що сьогодні в Києві було зафіксовано вже два вибухи. Перша надзвичайна ситуація відбулась саме на ринку "Юність" у Деснянському районі Києва.

Ми вже повідомляли, що внаслідок вибуху загинуло дві людини. Детальніше про надзвичайну ситуацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Другий вибух відбувся у Дніпровському районі Києва. За попередніми даними, чоловік отримав травми, коли нерозпізнаний предмет здетонував в його руках.

Додамо також, що восени в Дніпровському районі в руках чоловіка здетонувала коробка з вибухівкою. Тоді внаслідок вибуху чоловік загинув на місці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВибух