Не газовий балон. Поліція назвала причину вибуху на ринку "Юність" в Києві

Вибухи в Києві

Зауважимо, що сьогодні в Києві було зафіксовано вже два вибухи. Перша надзвичайна ситуація відбулась саме на ринку "Юність" у Деснянському районі Києва.

Ми вже повідомляли, що внаслідок вибуху загинуло дві людини. Детальніше про надзвичайну ситуацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Другий вибух відбувся у Дніпровському районі Києва. За попередніми даними, чоловік отримав травми, коли нерозпізнаний предмет здетонував в його руках.

Додамо також, що восени в Дніпровському районі в руках чоловіка здетонувала коробка з вибухівкою. Тоді внаслідок вибуху чоловік загинув на місці.

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