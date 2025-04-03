Не газовий балон. Поліція назвала причину вибуху на ринку "Юність" в Києві

Сьогодні вдень на ринку "Юність" у Деснянському районі Києва стався вибух. Як виявилося, причиною став підрив гранати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

"Встановлено, що вибух у магазині стався внаслідок підриву гранати. У приміщенні вибухотехніки Главку виявили залишки боєприпасу", - повідомили правоохоронці.

Зауважимо, що раніше в КМДА уточнили, що за попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. Однак правоохоронці на місці вибуху виявили залишки боєприпасу.

Вибухи в Києві

Зауважимо, що сьогодні в Києві було зафіксовано вже два вибухи. Перша надзвичайна ситуація відбулась саме на ринку "Юність" у Деснянському районі Києва.

Ми вже повідомляли, що внаслідок вибуху загинуло дві людини. Детальніше про надзвичайну ситуацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Другий вибух відбувся у Дніпровському районі Києва. За попередніми даними, чоловік отримав травми, коли нерозпізнаний предмет здетонував в його руках.

Додамо також, що восени в Дніпровському районі в руках чоловіка здетонувала коробка з вибухівкою. Тоді внаслідок вибуху чоловік загинув на місці.

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