ua en ru
Чт, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Не газовий балон. Поліція назвала причину вибуху на ринку "Юність" в Києві

Київ, Четвер 03 квітня 2025 17:10
UA EN RU
Не газовий балон. Поліція назвала причину вибуху на ринку "Юність" в Києві Фото: поліція назвала причину вибуху на ринку "Юність" (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні вдень на ринку "Юність" у Деснянському районі Києва стався вибух. Як виявилося, причиною став підрив гранати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Зауважимо, що раніше в КМДА уточнили, що за попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. Однак правоохоронці на місці вибуху виявили залишки боєприпасу.

Фото: поліція назвала причину вибуху на ринку "Юність" (facebook.com/UA.KyivPolice)

"Встановлено, що вибух у магазині стався внаслідок підриву гранати. У приміщенні вибухотехніки Главку виявили залишки боєприпасу", - повідомили правоохоронці.

За вказаним фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали 2 кримінальні провадження:

  • за ч. 1 ст. 115 ККУ - умисне вбивство,
  • за ч. 1 ст. 263 ККУ - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Вибухи в Києві

Зауважимо, що сьогодні в Києві було зафіксовано вже два вибухи. Перша надзвичайна ситуація відбулась саме на ринку "Юність" у Деснянському районі Києва.

Ми вже повідомляли, що внаслідок вибуху загинуло дві людини. Детальніше про надзвичайну ситуацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Другий вибух відбувся у Дніпровському районі Києва. За попередніми даними, чоловік отримав травми, коли нерозпізнаний предмет здетонував в його руках.

Додамо також, що восени в Дніпровському районі в руках чоловіка здетонувала коробка з вибухівкою. Тоді внаслідок вибуху чоловік загинув на місці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Вибух
NEWS
Мінекономіки про мита Трампа для України: складно, але не критично
Мінекономіки про мита Трампа для України: складно, але не критично
DAILY
"Якщо Трамп хороший, значить Трамп хороший". Як у РФ пояснюють несподівану дружбу з США
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Якщо Трамп хороший, значить Трамп хороший". Як у РФ пояснюють несподівану дружбу з США