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Не газовый баллон. Полиция назвала причину взрыва на рынке "Юность" в Киеве

Киев, Четверг 03 апреля 2025 17:10
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Не газовый баллон. Полиция назвала причину взрыва на рынке "Юность" в Киеве Фото: полиция назвала причину взрыва на рынке "Юность" (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня днем на рынке "Юность" в Деснянском районе Киева произошел взрыв. Как оказалось, причиной стал подрыв гранаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Заметим, что ранее в КГГА уточнили, что по предварительной информации, взорвался газовый баллон. Однако правоохранители на месте взрыва обнаружили остатки боеприпаса.

Фото: полиция назвала причину взрыва на рынке "Юность" (facebook.com/UA.KyivPolice)

"Установлено, что взрыв в магазине произошел в результате подрыва гранаты. В помещении взрывотехники Главка обнаружили остатки боеприпаса", - сообщили правоохранители.

По данному факту следователи Деснянского управления полиции начали 2 уголовных производства:

  • по ч. 1 ст. 115 УКУ - умышленное убийство,
  • по ч. 1 ст. 263 УКУ - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Взрывы в Киеве

Заметим, что сегодня в Киеве было зафиксировано уже два взрыва. Первая чрезвычайная ситуация произошла именно на рынке "Юность" в Деснянском районе Киева.

Мы уже сообщали, что в результате взрыва погибли два человека. Подробнее о чрезвычайной ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.

Второй взрыв произошел в Днепровском районе Киева. По предварительным данным, мужчина получил травмы, когда неопознанный предмет сдетонировал в его руках.

Добавим также, что осенью в Днепровском районе в руках мужчины сдетонировала коробка со взрывчаткой. Тогда в результате взрыва мужчина погиб на месте.

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