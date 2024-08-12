На газовимірювальній станції у Суджі є руйнування: опубліковано супутникові знімки

Видання показало супутниковий знімок, на якому можна помітити руйнування на газовимірювальній станції "Суджа", що в Курській області РФ.

"Як випливає з аналізу фотографій, частина пошкоджень з'явилася на них між 9 і 10 серпня, а частина - між 10 і 11 серпня. На фото за 11 серпня видно, що практично повністю зруйновано одну з адміністративних будівель станції, а також один із майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, при цьому вранці в понеділок "Газпром" стверджував, що продовжує прокачування газу через ГВС "Суджа" в Європу у звичайному обсязі.