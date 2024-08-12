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На газовимірювальній станції у Суджі є руйнування: опубліковано супутникові знімки

Фото: на ГВС у Суджі є пошкодження (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У мережі показали супутникові зображення руйнувань на газовимірювальній станції в населеному пункті Суджа Курської області. На фото можна помітити ураження адмінбудівлі та майданчика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Видання показало супутниковий знімок, на якому можна помітити руйнування на газовимірювальній станції "Суджа", що в Курській області РФ. 

"Як випливає з аналізу фотографій, частина пошкоджень з'явилася на них між 9 і 10 серпня, а частина - між 10 і 11 серпня. На фото за 11 серпня видно, що практично повністю зруйновано одну з адміністративних будівель станції, а також один із майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, при цьому вранці в понеділок "Газпром" стверджував, що продовжує прокачування газу через ГВС "Суджа" в Європу у звичайному обсязі.

Бої у Курській області

Нагадаємо, вранці вівторка, 6 серпня, з'явилась інформація щодо початку боїв у Курській області, вони тривають вже третій день. Росіяни традиційно звинуватили у всьому Україну та почали евакуацію місцевих жителів з низки населених пунктів.

Зокрема, росіяни повідомляли про захоплення ГВС у Суджі, яка транспортує російський газ через Україну в частину країн Європи.

Чим важливий "газовий вентиль" РФ у Суджі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяКурська областьСуджаГаз