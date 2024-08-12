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На газоизмерительной станции в Судже есть разрушения: опубликованы спутниковые снимки

Фото: на ГИС в Судже есть повреждения (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В сети показали спутниковые изображения разрушений на газоизмерительной станции в населенном пункте Суджа Курской области. На фото можно увидеть поражение админздания и площадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Издание показало спутниковый снимок, на котором можно заметить разрушение на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области РФ.

"Как следует из анализа фотографий, часть повреждений появилась на них между 9 и 10 августа, а часть - между 10 и 11 августа. На фото за 11 августа видно, что практически полностью разрушено одно из административных зданий станции, а также одно из площадок, на которых установлено измерительное оборудование", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при этом утром в понедельник "Газпром" утверждал, что продолжает прокачку газа через ГИС "Суджа" в Европу в обычном объеме.

Бои в Курской области

Напомним, утром вторника, 6 августа, появилась информация о начале боев в Курской области, они продолжаются уже третий день. Россияне традиционно обвинили по всей Украине и начали эвакуацию местных жителей из ряда населенных пунктов.

В частности, россияне сообщали о захвате ГИС в Судже, транспортирующей российский газ через Украину в часть стран Европы.

Чем важен "газовый вентиль" РФ в Судже - читайте в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияКурская областьСуджаГаз