Газовикам нужно повысить зарплату, - "Харьковгоргаз"

Новые тарифы на доставку газа позволят АО "Харьковгоргаз" увеличить среднюю зарплату на предприятии на 25%. АО "Харьковгоргаз" продолжать конструктивный диалог с НКРЭКУ, чтобы газовики имели достойную оплату труда. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На протяжении последних лет средняя заработная плата АО "Харьковгоргаз", предусмотренная в тарифе, составляла 7 295 гривен в месяц. Впрочем, сотрудники компании получали высокую оплату труда. АО "Харьковгоргаз" нашло возможность выплачивать работникам 8 962 гривен в месяц. Это стало возможным благодаря направлению ресурсов на заработные платы из других статей расходов. Ценя своих работников, АО "Харьковгоргаз" решили повысить заработные платы сотрудникам. При этом все они накапливали долги перед своими контрагентами и поставщиками. Таким образом, газораспределительные предприятия продемонстрировали, что собственные сотрудники - это главный приоритет", - говорится в повіодмленні.

В пресс-службе отметили, что новые тарифы на распределение позволят в этом году пересмотреть действующие заработные платы в сторону повышения. С января на АО "Харьковгоргаз" они будут составлять 11 939 гривен в месяц. Но, по словам пресс-службы, это не позволит компании выдерживать конкуренцию за ценные кадры на рынке труда.

"Мы хотим стимулировать и удерживать лучшие кадры за счет достойной оплаты труда. Ведь АО "Харьковгоргаз" является сервисной компанией. И уровень оплаты труда сказывается на качестве обслуживания клиентов, - говорит Елена Гетманова, начальник управления по персоналу АО "Харьковгоргаз". - Поэтому мы будем настаивать, что заработные платы наших работников должны быть не меньше среднюю заработную плату по промышленности в соответствующей области".

Также в пресс-службе добавили, что АО "Харьковгоргаз" продолжает инвестировать в своих сотрудников. "Под брендом РГК уже открыт первый центр обучения и развития, сеть которых впоследствии заработает по всей Украине. Там осуществляется обучение и развитие персонала. Так же продолжается активное сотрудничество с ведущими украинскими бизнес-школами, которые работают с работниками среднего звена и готовят кадровый резерв для всех газораспределительных предприятий", - говорится в сообщении.