Газовикам потрібно підвищити зарплату, - "Харківміськгаз"

Нові тарифи на доставку газу дозволять АТ "Харківміськгаз" збільшити середню зарплату на підприємстві на 25%. АТ "Харківміськгаз" продовжуватиме конструктивний діалог з НКРЕКП, щоб газовики мали достойну оплату праці. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Впродовж останніх років середня заробітна плата АТ "Харківміськгаз", передбачена в тарифі, складала 7 295 гривень на місяць. Втім, співробітники компанії отримували вищу оплату праці. АТ "Харківміськгаз" знайшло можливість виплачувати працівникам 8 962 гривень на місяць. Це стало можливим завдяки спрямуванню ресурсів на заробітні плати з інших статей витрат. Цінуючи своїх працівників, АТ "Харківміськгаз" вирішили підвищити заробітні плати співробітникам. При цьому всі вони накопичували борги перед своїми контрагентами і постачальниками. Таким чином, газорозподільні підприємства продемонстрували, що власні співробітники - це головний пріоритет", - йдеться у повіодмленні.

У прес-службі зазначили, що нові тарифи на розподіл дозволять в цьому році переглянути діючі заробітні плати в бік підвищення. З січня на АТ "Харківміськгаз" вони складатимуть 11 939 гривень на місяць. Але, за словами прес-служби, це не дозволить компанії витримувати конкуренцію за цінні кадри на ринку праці.

"Ми хочемо стимулювати і утримувати кращі кадри за рахунок достойної оплати праці. Адже АТ "Харківміськгаз" є сервісною компанією. І рівень оплати праці позначається на якості обслуговування клієнтів, - говорить Олена Гетманова, начальник управління з персоналу АТ "Харківміськгаз". - Тому ми будемо наполягати, що заробітні плати наших працівників мають бути не меншими за середню заробітну плату по промисловості у відповідній області".

Також у прес-службі додали, що АТ "Харківміськгаз" продовжує інвестувати в своїх співробітників. "Під брендом РГК вже відкрито перший центр навчання та розвитку, мережа яких згодом запрацює по всій Україні. Там здійснюється навчання та розвиток персоналу. Так само продовжується активне співробітництво з провідними українськими бізнес-школами, які працюють з працівниками середньої ланки і готують кадровий резерв для всіх газорозподільних підприємств", - йдеться у повідомленні.