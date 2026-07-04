Газовидобувний об’єкт "Нафтогазу" на Полтавщині зупинив роботу через удар РФ

Російські війська вранці 4 липня атакували газовидобувний об’єкт "Нафтогазу" у Полтавській області. Роботу підприємства зупинено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".
"Сьогодні вранці російські дрони завдали удару по одному з газовидобувних активів "Групи Нафтогаз" у Полтавській області. Після атаки на об’єкті виникла пожежа", - повідомили у компанії.
Там зазначили, що роботу підприємства зупинено, оцінити масштаби пошкоджень наразі неможливо.
Усі працівники вчасно перейшли в укриття та не постраждали.
Фото: росіяни атакували газовидобувний об’єкт "Нафтогазу" на Полтавщині (t.me/NaftogazUA)
"Цей об’єкт уже неодноразово ставав ціллю російських атак. Ворог системно б’є по газовидобутку, намагаючись зменшити власний видобуток України та ускладнити підготовку до опалювального сезону", - додали у "Нафтогазі".
Нагадаємо, у ніч на 4 лмпня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 86 дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.
Водночас зафіксовано влучання двох ракет та 17 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5.
Ввечері 3 липня росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області.
Внаслідок потрапляння спалахнула пожежа у складській будівлі, де зберігалися продукти харчування. Вогонь також перекинувся на розташовані поруч складські приміщення.
Внаслідок російської атаки постраждали двоє людей.
Також російські війська завдали масованого удару по Сумах, застосувавши велику кількість безпілотників та керованих авіабомб. Внаслідок атаки були руйнування, а також повідомлялося про постраждалих серед мирних жителів. Також є загиблі.