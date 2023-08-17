Газові сховища країн ЄС заповнені майже на 90%

"Сьогодні ми вже досягли 89,89%", - сказав він.

Як зазначив представник Єврокомісії, для Брюсселя важливо виконати зобов'язання щодо рівня заповнення сховищ, і його буде досягнуто.

Зобов'язання ЄС

Нагадаємо, цільовий показник для країн ЄС становить 90% до 1 листопада. Деякі держави вже перевищили цей рівень, зокрема Іспанія та Нідерланди.

Європейські ціни на газ знижуються та наблизилися до середніх допандемічних рівнів.

НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни на хабі TTF у Нідерландах впадуть на 56,9% до 584,4 доларів за тисячу кубометрів.

На прогнозному горизонті ціни на природний газ на європейському ринку переглянуті у бік зниження з огляду на активне накопичення запасів у поточному році, збільшення виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) у США та інших країнах.