UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Газові сховища країн ЄС заповнені майже на 90%

Фото: запаси газу в ЄС досягли 90% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Газові сховища країн Євросоюзу вже заповнено майже 90%. Цільовий показник ЄС встановлено для початку опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Єврокомісії Стефана де Кеєрсмакера.

"Сьогодні ми вже досягли 89,89%", - сказав він.

Як зазначив представник Єврокомісії, для Брюсселя важливо виконати зобов'язання щодо рівня заповнення сховищ, і його буде досягнуто.

Зобов'язання ЄС

Нагадаємо, цільовий показник для країн ЄС становить 90% до 1 листопада. Деякі держави вже перевищили цей рівень, зокрема Іспанія та Нідерланди.

Європейські ціни на газ знижуються та наблизилися до середніх допандемічних рівнів.

НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни на хабі TTF у Нідерландах впадуть на 56,9% до 584,4 доларів за тисячу кубометрів.

На прогнозному горизонті ціни на природний газ на європейському ринку переглянуті у бік зниження з огляду на активне накопичення запасів у поточному році, збільшення виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) у США та інших країнах.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзГаз