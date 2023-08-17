RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Газовые хранилища стран ЕС заполнены почти на 90%

Фото: запасы газа в ЕС достигли 90% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Газовые хранилища стран Евросоюза уже заполнены почти 90%. Целевой показатель ЕС установлен для начала отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакера.

"Сегодня мы уже достигли 89,89%", - сказал он.

Как отметил представитель Еврокомиссии, для Брюсселя важно выполнить обязательство по уровню заполнения хранилищ, и он будет достигнут.

Обязательство ЕС

Напомним, целевой показатель для стран ЕС составляет 90% к 1 ноября. Некоторые государства уже превысили этот уровень, в том числе Испания и Нидерланды.

Европейские цены на газ снижаются и приблизились к средним допандемическим уровням.

НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены на хабе TTF в Нидерландах упадут на 56,9% до 584,4 долларов за тысячу кубометров.

На прогнозном горизонте цены на природный газ на европейском рынке пересмотрены в сторону снижения, учитывая активное накопление запасов в текущем году, увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) в США и других странах.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзГаз