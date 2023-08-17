Газовые хранилища стран ЕС заполнены почти на 90%

"Сегодня мы уже достигли 89,89%", - сказал он.

Как отметил представитель Еврокомиссии, для Брюсселя важно выполнить обязательство по уровню заполнения хранилищ, и он будет достигнут.

Обязательство ЕС

Напомним, целевой показатель для стран ЕС составляет 90% к 1 ноября. Некоторые государства уже превысили этот уровень, в том числе Испания и Нидерланды.

Европейские цены на газ снижаются и приблизились к средним допандемическим уровням.

НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены на хабе TTF в Нидерландах упадут на 56,9% до 584,4 долларов за тысячу кубометров.

На прогнозном горизонте цены на природный газ на европейском рынке пересмотрены в сторону снижения, учитывая активное накопление запасов в текущем году, увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) в США и других странах.