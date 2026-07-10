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Газові котли й бензинові авто хочуть замінити в усьому ЄС: в чому причина

05:09 10.07.2026 Пт
2 хв
Євросоюз уже переплатив величезну суму лише за імпорт палива
aimg Катерина Коваль
Газові котли й бензинові авто хочуть замінити в усьому ЄС: в чому причина Фото: дедлайн Єврокомісії встановлений до 2040 року (Getty Images)
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Єврокомісія готує план прискореної електрифікації економіки, щоб зменшити залежність від нафти і газу. Документ стане відповіддю на зростання цін через війну Ізраїлю з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Чому ЄС готує новий план

Проєкт документа, який Єврокомісія має опублікувати 17 липня, є частиною відповіді на енергетичні наслідки війни Ізраїлю з Іраном - вона спричинила різке зростання цін на нафту і газ у Європі, яка значною мірою залежить від імпорту палива.

За даними ЄС, з кінця лютого війна додала до рахунку Євросоюзу за імпорт нафти і газу 50 мільярдів євро.

Що передбачає план

Згідно з проєктом, Брюссель планує встановити ціль щодо мінімальної частки споживання енергії в економіці ЄС, яка має припадати на електрику - до 2040 року. Конкретний відсоток у документі поки не вказаний.

Пришвидшена електрифікація означатиме масовіший перехід з бензинових та дизельних автівок на електромобілі, заміну газових котлів тепловими насосами в будинках, а також електрифікацію промислових процесів - наприклад, перехід на печі, що працюють на електриці, а не на викопному паливі.

Які стимули пропонує ЄС

Єврокомісія розгляне можливість зобовʼязати встановлювати теплові насоси в громадських будівлях у межах оновлення правил державних закупівель, а також посилити цільові показники закупівлі електромобілів для державних потреб.

Брюссель також запропонує механізм, який дозволить урядам країн-членів ЄС знижувати ПДВ на побутові акумулятори, електромобілі та теплові насоси. Пізніше цього року планують запустити аукціон фінансування ЄС для промислових проєктів, що генерують тепло за допомогою електрики та відновлюваних джерел.

Крім того, виконавчий орган ЄС пізніше цього року запропонує заходи для поступової відмови від субсидій на викопне паливо - це має зробити електрику конкурентоспроможнішою порівняно з нафтою і газом за ціною.

Головний меседж документа

"В епоху повторюваної геополітичної турбулентності та нестабільних глобальних ринків енергонезалежний Союз, що живиться чистою, доступною, власною, кібербезпечною та недорогою енергією - це питання суверенітету", - йдеться у проєкті документа.

Нагадаємо, Європа сильно ризикує опаленням у цьому році - запаси газу в сховищах можуть впасти до мінімуму за останні 15 років, що загрожує стабільності цін на енергоносії як для бізнесу, так і для домогосподарств.

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