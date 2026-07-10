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Газовые котлы и бензиновые авто хотят заменить по всему ЕС: в чем причина

05:09 10.07.2026 Пт
2 мин
Евросоюз уже переплатил огромную сумму только за импорт топлива
aimg Екатерина Коваль
Газовые котлы и бензиновые авто хотят заменить по всему ЕС: в чем причина Фото: дедлайн Еврокомиссии установлен до 2040 года (Getty Images)
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Еврокомиссия готовит план ускоренной электрификации экономики, чтобы снизить зависимость от нефти и газа. Документ станет ответом на рост цен из-за войны Израиля с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Почему ЕС готовит новый план

Проект документа, который Еврокомиссия должна опубликовать 17 июля, является частью ответа на энергетические последствия войны Израиля с Ираном - она повлекла за собой резкий рост цен на нефть и газ в Европе, которая в значительной степени зависит от импорта топлива.

По данным ЕС, с конца февраля война добавила в счет Евросоюза за импорт нефти и газа 50 миллиардов евро.

Что предполагает план

Согласно проекту, Брюссель планирует установить цель относительно минимальной доли потребления энергии в экономике ЕС, которая должна приходиться на электричество - до 2040 года. Конкретный процент в документе пока не указан.

Ускоренная электрификация будет означать более массовый переход с бензиновых и дизельных автомобилей на электромобили, замену газовых котлов тепловыми насосами в домах, а также электрификацию промышленных процессов - например, переход на печи, работающие на электричестве, а не на ископаемом топливе.

Какие стимулы предлагает ЕС

Еврокомиссия рассмотрит возможность обязать устанавливать тепловые насосы в общественных зданиях в рамках обновления правил государственных закупок, а также усилить целевые показатели закупки электромобилей для государственных нужд.

Брюссель также предложит механизм, позволяющий правительствам стран-членов ЕС снижать НДС на бытовые аккумуляторы, электромобили и тепловые насосы. Позже в этом году планируется запустить аукцион финансирования ЕС для промышленных проектов, генерирующих тепло с помощью электричества и возобновляемых источников.

Кроме того, исполнительный орган ЕС позже в этом году предложит меры для постепенного отказа от субсидий на ископаемое топливо - это должно сделать электричество более конкурентоспособным по сравнению с нефтью и газом по цене.

Главный месседж документа

"В эпоху повторяющейся геополитической турбулентности и нестабильных глобальных рынков энергонезависимый Союз, питающийся чистой, доступной, собственной, кибербезопасной и недорогой энергией - это вопрос суверенитета", – говорится в проекте документа.

Напомним, Европа сильно рискует отоплением в этом году - запасы газа в хранилищах могут упасть до минимума за последние 15 лет, что чревато стабильностью цен на энергоносители как для бизнеса, так и для домохозяйств.

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