Газотранспортна компанія Литви передасть Україні автомобілі та генератори
Правління литовського оператора газотранспортної системи Amber Grid схвалило передачу Україні 55 автомобілів і чотирьох генераторів у рамках гуманітарної допомоги. Загальна вартість допомоги становитиме майже 62 тисячі євро.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії.
Автомобілі, що передаються, які раніше використовувалися в роботі газотранспортної системи, перебувають у хорошому стані і мають вік від 5 до 11 років. Компанія вирішила пожертвувати транспортні засоби, оскільки уклала новий договір оренди, і старі машини стали непотрібними.
Генеральний директор Amber Grid Немунас Бікнюс підкреслив значущість підтримки України.
«Наші 55 автомобілів, включно з позашляховиками з великим пробігом, допоможуть українським службам проводити ремонтні роботи та оперативно реагувати на зміни ситуації. Сподіваємося, що наша допомога стане моральним стимулом для інших підтримати Україну в її боротьбі за свободу», - заявив він.
Перші автомобілі будуть спрямовані резидентним службам України, а решта допоможуть у відновленні енергетичної інфраструктури, яка постраждала від війни.
З початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Україна стикається з руйнуванням своєї енергетичної системи. Amber Grid раніше вже передавала Україні допомогу, зокрема генератори та обладнання для відновлення трубопроводів на суму 108 000 євро в червні 2023 року, а також обладнання у 2022 році.
Допомога Україні від Литви
Литва активно підтримує Україну в її боротьбі за незалежність, надаючи військову допомогу, включно зі зброєю, боєприпасами та ППО. Крім того, Вільнюс надає гуманітарну допомогу, приймаючи біженців і відправляючи вантажі з продуктами, медикаментами та одягом. Литва також допомагає відновлювати українську інфраструктуру і навчати військових.
У серпні прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте заявила, що до кінця осені Литва передасть Україні понад 5 тисяч дронів. У червні Литва надала 14 бронетранспортерів M113 для коаліції з розмінування.
Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас говорив, що Литва планує надати Україні додаткову допомогу на суму 40-50 мільйонів євро до кінця поточного року.
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