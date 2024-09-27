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Газотранспортная компания Литвы передаст Украине автомобили и генераторы

Пятница 27 сентября 2024 13:48
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Газотранспортная компания Литвы передаст Украине автомобили и генераторы Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правление литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid одобрило передачу Украине 55 автомобилей и четырех генераторов в рамках гуманитарной помощи. Общая стоимость помощи составит почти 62 тысячи евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Передаваемые автомобили, ранее использовавшиеся в работе газотранспортной системы, находятся в хорошем состоянии и имеют возраст от 5 до 11 лет. Компания решила пожертвовать транспортные средства, поскольку заключила новый договор аренды, и старые машины стали ненужными.

Генеральный директор Amber Grid Немунас Бикнюс подчеркнул значимость поддержки Украины.

"Наши 55 автомобилей, включая внедорожники с большим пробегом, помогут украинским службам проводить ремонтные работы и оперативно реагировать на изменения ситуации. Надеемся, что наша помощь станет моральным стимулом для других поддержать Украину в ее борьбе за свободу", - заявил он.

Первые автомобили будут направлены резидентным службам Украины, а остальные помогут в восстановлении энергетической инфраструктуры, пострадавшей от войны.

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Украина сталкивается с разрушением своей энергетической системы. Amber Grid ранее уже передавала Украине помощь, в том числе генераторы и оборудование для восстановления трубопроводов на сумму 108 000 евро в июне 2023 года, а также оборудование в 2022 году.

Помощь Украине от Литвы

Литва активно поддерживает Украину в ее борьбе за независимость, предоставляя военную помощь, включая оружие, боеприпасы и ПВО. Кроме того, Вильнюс оказывает гуманитарную помощь, принимая беженцев и отправляя грузы с продуктами, медикаментами и одеждой. Литва также помогает восстанавливать украинскую инфраструктуру и обучать военных.

В августе премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что до конца осени Литва передаст Украине более 5 тысяч дронов. В июне Литва предоставила 14 бронетранспортеров M113 для коалиции по разминированию.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас говорил, что Литва планирует предоставить Украине дополнительную помощь на сумму 40-50 миллионов евро до конца текущего года.

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