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Газоснабжение в Ирпене возобновлено на 69%, - ОВА

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Киев, Вторник 10 мая 2022 12:09
Газоснабжение в Ирпене возобновлено на 69%, - ОВА Фото: газоснабжение в Ирпене возобновлено на 69% (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В городе Ирпень в Киевской области газ восстановлен на 69%. С начала работ газоснабжение было возобновлено в 119 населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"В городе Ирпень газ восстановлен на 69%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в селе Мощун Гостомельской общины возобновлено газоснабжение, продолжаются работы по пуску газа и ремонтные работы к отдельным объектам по утечкам и по заявкам потребителей.

"Без газоснабжения остается только село Почепин Бучанского района - продолжаются работы по разминированию", - добавили в ОВА.

Как сообщалось, 7 мая возобновили железнодорожный мост, соединяющий Ирпень с Киевом. Первая электричка из столицы уже прибыла на ирпенский вокзал.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что город на 100% обработан саперами.

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