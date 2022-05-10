Газоснабжение в Ирпене возобновлено на 69%, - ОВА

В городе Ирпень в Киевской области газ восстановлен на 69%. С начала работ газоснабжение было возобновлено в 119 населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"В городе Ирпень газ восстановлен на 69%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в селе Мощун Гостомельской общины возобновлено газоснабжение, продолжаются работы по пуску газа и ремонтные работы к отдельным объектам по утечкам и по заявкам потребителей.

"Без газоснабжения остается только село Почепин Бучанского района - продолжаются работы по разминированию", - добавили в ОВА.